«Соскучилась по красивым платьям»: Брежнева похвасталась вечерним нарядом с эффектом мерцания

Этот год стал не самым простым для звезд отечественной эстрады. Артисты остались практически без концертов и массовых мероприятий, а для них это не только источник дохода, но и способ получить энергию, желание творить и совершенствоваться.

Вера Брежнева пожаловалась в личном блоге, что ей не хватает внимания публики и новых проектов. В качестве иллюстрации к посту она выставила фотографию в черном платье-бюстье по фигуре длины мини. Под светом софитов ярко раскрылась его изюминка — эффект мерцания. Вечернее облачение имело современный акцент — рукава-баллоны или, как их еще называют, буфчатые рукава. В этом наряде звезда ранее принимала участие в шоу Первого канала «Dance революция».

«Поняла, что соскучилась по масштабным проектам, свободному общению и красивым платьям», — призналась певица.

Наряд Брежневой вызвал восторг у многих ее фолловеров, не смогла сдержать эмоций и актриса Светлана Ходченкова, которая выразила свое восхищение «лайком» под кадром.

«Вера, какая вы волшебная», — также восхитилась артистка Юлия Топольницкая.

«Космическая, как всегда», «Классное платье», «Вера знает пароль и ориентир. Восхитительная Девушка!!!», «Вы заставляете столбенеть своим великолепием», — отозвались пользователи Сети.

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