Модница недели: эксперты оценили образы Анны Ковальчук в новом сезоне сериала «Тайны следствия»

В конце ноября на канале «Россия» стартовал показ нового 19-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли. На протяжении вот уже 20 лет ее героиня Мария Сергеевна распутывает сложные дела, но при этом не забывает оставаться женщиной. Иногда она предпочитает форме обычные вещи.

Модные эксперты портала Teleprogramma.pro разобрали образы актрисы и оценили их по 10-бальной системе.

Яркий и сдержанный горчичный пиджак

Имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что у Анны Ковальчук все образы составлены в деловом минималистическом стиле, а минимализм – стиль уверенных в себе женщин, с утонченным вкусом. Прямые силуэты и четкость линий в крое и отделке говорят о том, что она любит конкретность и четкость, мыслит логически, а не художественно.

«Горчичный – цвет сложносочиненный. Он одновременно и яркий, и сдержанный, что сразу говорит о том, что перед нами красивая, но сложноорганизованная женщина, сдержанная в эмоциях. Но этот цвет не только намекнул о характере, но и подчеркнул природную красоту героини. Он гармонирует с цветовым колоритом Анны. Неспроста горчичный цвет расположен в верхней части силуэта и размещен вблизи портретной зоны. Сочетание горчицы с черным давно уже считается классическим и допускается в деловом стиле. А белый создает контраст с черным и, тем самым, получается как бы деловой образ, но яркий и нетривиальный, который подчеркнул и красоту героини, и ее тонкий вкус, и характер. 10 баллов», — рассказала Тимиряева.

Дизайнер Сергей Никулин отметил, что с первых сезонов героиня Анны всегда придерживалась такой стилистики в одежде, поэтому в новом ничего не изменилось и это правильно.

«Все-таки следователь – это официальное лицо. Восприятие ее в другом образе уже даже и не вяжется. Чего-то другого уже и не хочется видеть. И оттенки, и фактуры, и комплекты говорят о том, что человек вдумчив и рассудителен. Но этот образ не особо ей идет. Пиджак мешковатый и цветовая гамма не очень подходит. Хотя, в принципе, замша является всесезонным трендом, но, на мой взгляд, оттенок не ее. Поэтому 3 из 10», — отметил Никулин.

Фешн-эксперт Анна Бжедугова рассказала, что если бы стилисты изменили материал пиджака, то он смотрелся бы совсем иначе на Анне.

«Удлиненный пиджак смотрелся бы строже и элегантнее, если бы был кожаным. Я бы также заменила облегающую майку на что-то более текстурное, геометричное. Например, на рубашку из плотной ткани с отглаженным воротником, а пуговицы можно было бы расстегнуть до аналогичного уровня. В целом за образ 6 из 10, нравится цвет пиджака», — рассказала Бжедугова.

Женственная юбка и черный пиджак

Лариса Тимиряева считает, что образ построен на столкновении не только белого и черного, но и мужского с женским.

«Длинные волосы в сочетании с мужской моделью очков «Авиаторы», юбка с пуговками, обозначившими талию, усилили женственность. Жакет в мужском стиле и черно-белый контраст добавляют дерзости и эффекта. Но бежевый цвет юбки уравновешивает и слегка смягчает образ. Мы видим характер и деловую хватку героини, но мы видим в ней и женщину. Мне это импонирует, не люблю обезличивания. 10 баллов», — заключила Тимиряева.

Высокий балл за этот образ поставил и дизайнер Сергей Никулин, отметив, что силуэт получился красивым.

«Понятно, что пиджак промышленный, а не индивидуального пошива, соответственно, в нем есть некоторые изъяны в посадке. Но, в целом, образ гармоничный. Поэтому 9 из 10 баллов», — сказал Никулин.

А вот Анну Бжедугову этот лук не впечатлил.

«Честно говоря, образ больше подходит риэлтору, чем следователю. Еще его можно назвать «жена хозяина яхты». Непонятная комбинация. Можно было бы составить образ из таких же предметов одежды, только заменить их на удачные. Например, пиджак мог бы стать кожаным, юбка плиссированной миди, а вместо облегающей майки подошла бы базовая белая футболка. Очки абсолютно точно заменить на более узкие. За образ 2 из 10», — сказала Бжедугова.

Классическое дымчатое пальто

Лариса Тимиряева назвала этот образ элегантным, четким, сдержанным и утонченным.

«Отличным решением стал шейный платок темного цвета. Светло-серый слишком приближен к белому. Очень хрупкий оттенок, а посмотрите какая насыщенность в цвете глаз и волос у Анны, какая фактура в чертах лица. Они диссонировали бы с бело-серым оттенком. Именно поэтому насыщенный, глубокий цвет шейного платка, как последний штрих, все увязал между собой, создав целостность. Единственное, мне не читается характер героини. Образ слишком элегантен. Она в нем больше леди. Поставлю 9 баллов», — сказала Тимиряева.

Сергей Никулин признался, что если бы когда-то встретил Анну Ковальчук на улице, то хотел бы, чтобы она была именно в таком образе.

«Безумно красивый подбор оттенков – пудровые, дымчатые. Потрясающий комплект, который безумно ей идет. Вот тут она статусная, серьезная женщина. Твердая десятка», — отметил Никулин.

А вот Анна Бжедугова назвала этот образ старомодным.

«Не смотря на то, что образ кажется классическим, на самом деле он больше является старомодным. Непонятно, зачем нужен платок под пальто и почему был выбран именно этот цвет. Классический бежевый с сочетании с черным – универсальный вариант, который всегда смотрится элегантно и строго. Это, в первую очередь, тренч с кейпом и без, кожаные перчатки, высокие сапоги. За образ 3 из 10», — заключила Бжедугова.

Также свои комментарии по прическам Анны Ковальчук на съемочной площадке дала художник-модельер по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева.

«Прическа хвост актуальна и универсальна, хорошо подходит образу актрисы, подчеркивает ее собранность и деловитость. С прической «Мальвина» удобно заниматься делами, волосы не мешают и не лезут в глаза. Подобные прически хорошо выглядят на любой длине волос и, безусловно, практичны в офисно-деловом стиле. Стилисты хорошо сделали свою работу», — сказала Бобылева.

Подводим итоги

За образ в горчичном пиджаке средний балл составил 6,3 балла. Черный пиджак и бежевая юбка эксперты оценили в 7 баллов. А наряд с дымчатым пальто – 7,3 балла.

Нам важно и мнение читателей

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО. Живет и работает в Лос-Анджелесе, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

Ксения Бобылева – художник-модельер по парикмахерскому искусству. Опыт работы в индустрии красоты как женского мастера с 2016 года, в барберинге с 2019.

Смотрите также