Визуально стройнит: Наталья Подольская в лимонном платье макси скрыла изъяны фигуры

Наталья Подольская никогда не говорила, что мечтает о большой семье. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пять лет назад певица подарила ему сына Артемия, который стал для него уже вторым наследником. От Кристины Орбакайте у него также есть взрослый сын Никита. Минувшим летом Наталья неожиданно рассекретила беременность. Недавно на свет появился еще один мальчик — Иван.

Теперь Наталья снова учится ухаживать за малышом. Первое время она лишь выходила на прогулки, а потом стала ходить в гости и видеться с подругами. Артистка даже успела устроить новорожденному первую фотосессию. Сама девушка переживает из-за фигуры. Она мечтает снова вернуться в форму. По словам жены Преснякова, она пока влезает не во все свои наряды. Если первое время Подольская ходила в пижамах, то теперь предстала в новом образе.

В соцсети 38-летняя певица поделилась снимком, на котором позировала в детской комнате в лимонном платье с принтом. Наряд свободного кроя с длинными рукавами скрыл изъяны ее фигуры. Более того, за счет фасона и броского цвета образ стройнил, поэтому поклонники отметили, что Подольская похорошела. Сама девушка призналась, что у сына начались колики, поэтому она переживает не лучший период.

Фанаты одарили артистку комплиментами. «Как вам идет этот цвет», «Платье просто прелестное», «Вы жаловались, что потолстели, но мне кажется, вы стройняшка», «Как вы офигенно выглядите», «Ой, это ваш цвет и ваше платье.» «Лучше, чем пижамы. Такая женственная», «Повезло Вовке», — прокомментировали пост подписчики.

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