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Визуально стройнит: Наталья Подольская в лимонном платье макси скрыла изъяны фигуры

Певица лишь месяц назад стала мамой, поэтому мечтает вернуться в форму. Новое фото девушки поразили ее поклонников. Жена Владимира Преснякова удивила их постройневшим видом.

Визуально стройнит: Наталья Подольская в лимонном платье макси скрыла изъяны фигуры
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская никогда не говорила, что мечтает о большой семье. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пять лет назад певица подарила ему сына Артемия, который стал для него уже вторым наследником. От Кристины Орбакайте у него также есть взрослый сын Никита. Минувшим летом Наталья неожиданно рассекретила беременность. Недавно на свет появился еще один мальчик — Иван.

Теперь Наталья снова учится ухаживать за малышом. Первое время она лишь выходила на прогулки, а потом стала ходить в гости и видеться с подругами. Артистка даже успела устроить новорожденному первую фотосессию. Сама девушка переживает из-за фигуры. Она мечтает снова вернуться в форму. По словам жены Преснякова, она пока влезает не во все свои наряды. Если первое время Подольская ходила в пижамах, то теперь предстала в новом образе.

В соцсети 38-летняя певица поделилась снимком, на котором позировала в детской комнате в лимонном платье с принтом. Наряд свободного кроя с длинными рукавами скрыл изъяны ее фигуры. Более того, за счет фасона и броского цвета образ стройнил, поэтому поклонники отметили, что Подольская похорошела. Сама девушка призналась, что у сына начались колики, поэтому она переживает не лучший период.

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Фанаты одарили артистку комплиментами. «Как вам идет этот цвет», «Платье просто прелестное», «Вы жаловались, что потолстели, но мне кажется, вы стройняшка», «Как вы офигенно выглядите», «Ой, это ваш цвет и ваше платье.» «Лучше, чем пижамы. Такая женственная», «Повезло Вовке», — прокомментировали пост подписчики.

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