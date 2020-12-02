«Это мода, детка»: Водянова запечатлелась в брюках палаццо и плюшевой шубе кремового цвета

Наталья Водянова много лет радует поклонников стильными образами. Она с юности стала покорять мировые подиумы и теперь дружит со многими именитыми модельерами. А так как уже девять лет модель живет с миллиардером Антуаном Арно, который является сыном Бернарда Арно — президента компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy, — она остается в курсе всех модных новинок.

Минувшей осенью Водянова узаконила отношения с возлюбленным. При этом от пышного праздника они отказались из-за пандемии коронавируса. Большую часть времени девушка проводит дома с пятью детьми. А недавно у нее также гостила бабушка, которая приехала к ней из России. Наталья привыкла в любой ситуации выглядеть безупречно. Она может выйти на улицу без макияжа, но при этом одета будет по последней моде.

А не так давно девушка похвасталась, что даже выносит мусор в нарядах от-кутюр. С наступлением зимы Водянова не только украсила свой особняк и нарядила елку. Она приобрела теплые вещи, которыми решила похвастаться. На прогулку модель отправилась в алых брюках палаццо, массивных черных ботинках и плюшевой шубе с мехом кремового цвета. Объемный наряд она дополнила широким поясом и береткой с козырьком. Первым ее увидел 18-летний сын Лукас, который запечатлел маму перед выходом на улицу.

«Это мода, детка», — заявила звезда.

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