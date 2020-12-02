«Готовимся к важному событию»: Цой устроила фотосессию в пышном платье-бюстье Юдашкина

Анита Цой еще год назад признавалась, что поправилась. Тогда на фестивале «Жара» она появилась в платье свободного кроя, скрывая недостатки фигуры. А потом во время карантина, когда многие другие артисты делали все, чтобы не набрать вес, певица похудела на 12 килограммов. Теперь Анита пополняет гардероб новыми нарядами. Она не стесняется подчеркивать стройность ног.

А 1 декабря Анита приняла участие в фотосессии. Она позировала у нарядной елки посреди праздничного интерьера. Певица облачилась в пышное черное платье-бюстье с золотистым отливом. Наряд со шлейфом женщина решила не дополнять украшениями. Она лишь сделала укладку и нюдовый макияж с акцентом на глаза. Сказочный аутфит подчеркнул талию артистки, а также позволил ей показать изящные плечи.

«Готовимся с Валентином Юдашкиным к важному событию Нового года!» — отметила звезда.

Коллеги и поклонники восхитились красотой знаменитости.

«Можно сразу на бал!!» — заявила Екатерина Стриженова. «Очень красиво», — отметила Лолита Милявская.

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