«Успеть все перед морем»: Муцениеце с челкой-шторкой и в белоснежном жакете пришла на съемки

Агата Муцениеце не скрывает, что постоянно работает над собой. Девушка еще год назад жаловалась, что поправилась. Но в этом году она вернулась в форму. После развода с Павлом Прилучным актриса стала регулярно бегать по утрам. Также дома ее всегда ждут дети, которые не против активных игр. В итоге поклонники стали замечать, что бывшая жена звезды сериала «Мажор» похорошела. А на днях она решилась сменить имидж, попробовав модное окрашивание омбре.

Муцениеце не стала скрывать, что преобразилась ради новой роли. После развода она стала получать множество предложений по работе, поэтому много времени проводит на съемочных площадках. Теперь девушка показала, как снимается в очередном проекте. Ей сделали прическу в стиле ретро с челкой-шторкой. Агате пришлось примерить несколько нарядов. Сначала она облачилась в алое пальто из кожи.

Потом актриса переоделась в платье ярко-желтого оттенка с длинными рукавами. Девушка продемонстрировала суровый взгляд. По всей видимости, ей досталась яркая роль.

Напоследок Муцениеце предстала в белом удлиненном жакете. Ей сделали макияж с акцентом на губы. Алая помада придала образу пикантности.

«Успеть все перед морем — зеленая галочка», — похвасталась она.

Судя по всему, в скором времени артистка отправится в отпуск с детьми Тимофеем и Мией. Девушка в этом году загорала только в загородных клубах отдыха. А вот Прилучный еще летом успел съездить в Крым, где его впервые увидели с новой девушкой — Мирославой Карпович.

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