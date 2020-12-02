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«Очаровательная!»: Бабкина в изумрудном платье и жакете с пайетками пришла на съемки программы

Артистка появилась в студии шоу «Правила жизни».

«Очаровательная!»: Бабкина в изумрудном платье и жакете с пайетками пришла на съемки программы
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

В этом году 70-летняя Надежда Бабкина поборола коварный коронавирус, написала книгу «Модная, народная» и отметила полувековой юбилей творческой жизни. При этом артистка успевает и с внуками время провести, и в студии программ появиться. На этот раз она пришла на съемки шоу «Правила жизни». Об этом она объявила в своем Instagram.

В студии Бабкина появилась в изумрудном платье и кремовом жакете, усыпанном пайетками. Талию подчеркнула черным ремнем, а завершила образ увесистым колье с крупным камнем.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина. Скриншот: instagram.com/ngbabkina

«Как всегда самая очаровательная! Красивая! Шикарная! Невероятная красота», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Бабкина вернулась в театр. На сцене она будет играть свою любимую роль императрицы в спектакле «Ночь перед Рождеством».

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