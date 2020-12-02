Улыбчивая принцесса: Лиза Галкина примерила летящее платье небесного цвета с белоснежным болеро

Впереди многочисленные новогодние и рождественские праздники, во время которых появится повод примерить самые лучшие свои наряды и ощутить себя королевой. В этот период особенно щемит сердце от предвкушения чуда у самых маленьких представительниц прекрасной половины человечества. И дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина — не исключение.

Для праздника малышка выбрала наряд в духе зимних принцесс или снегурочки. Юная леди примерила летящее платье небесного цвета, сочетав его с мерцающим болеро снежного оттенка. Серебристый ремешок и пуговицы в форме пушистых снежинок завершили образ улыбчивой девочки.

Отметим, что сама Алла Борисовна тоже не прочь внести в свой стиль ощущение зимней сказки. Для зимы звезда выбрала белую шубку из норки и пушистую шапку-ушанку в тон. Поклонники артистки, увидев фото в этом образе в Сети, сразу же сравнили ее со снегурочкой.

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