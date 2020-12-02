Образ дня: Решетова похвасталась сливочным пуховиком-пальто и трендовыми ботинками

Бывшая возлюбленная Тимати примерила обновки. Она решила показать, в чем будет ходить этой зимой.

Анастасия Решетова в этом году пережила расставание с Тимати. Девушка прожила с рэпером почти шесть лет. Год назад она родила первенца — сына Ратмира. Однако рождение ребенка не укрепило их отношения. После карантина модель призналась, что у нее наступила не лучшая полоса в жизни. Они с Тимати уединялись в загородном доме, проводили выходные вместе, но это не помогло им избежать кризиса в отношениях. В сентябре пара распалась.

Теперь Тимати участвует в шоу «Холостяк», а его бывшая избранница стала ведущей проекта «Ты топ-модель». Пока идут кастинги, Решетова успевает обновить гардероб, а также провести время с годовалым сыном. Накануне она похвасталась обновками. К первому дню зимы девушка закупилась теплыми вещами. Она показала свой повседневный образ, надев джинсы с молочной толстовкой. Изюминкой образа стали ботинки на массивной подошве, которые в тренде в этом сезоне.

«Только что пришел мой заказ. Очень много актуальных трендов сезона», — отметила она.

Потом Анастасия примерила длинный пуховик-пальто сливочного оттенка. К слову, он стоит около 15 тысяч рублей. В сочетании с теми же ботинками и джинсами у нее получился уютный зимний лук.

Как оказалось, модель присмотрела себе наряд и для Нового года. Она обладает точеной фигурой, поэтому выбрала шелковое мини-платье с акцентом на талию.

«На сайте уже появились новогодние новинки. Я выбрала вот это платье. Оно, на самом деле, универсальное и подойдет для любого мероприятия», — поделилась девушка.

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