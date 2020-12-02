И шапка не нужна: жена Мартиросяна с началом зимы переоделась в енотовую шубу оттенка капучино

Жанна Левина-Мартиросян позаботилась о теплой обновке к зиме. Совсем недавно жена сопродюсера шоу Comedy Club на ТНТ щеголяла в трендовом-белом пальто-халате, подобрав к нему в тон сапоги, теперь, с появлением снега, она решила облачиться в шубу.

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Девушка выбрала модель из меха енота оттенка капучино, подчеркнув оттенок волос и глаз. Благодаря наличию объемного капюшона шубка не требует ношения шапки. Верная спутница Мартиросяна отметила, что она любит первые дни зимы, которые дарят ей ощущение сказки. Тем более, до Нового года осталось совсем немного.

«Какая красивая», «У хорошего мужа жена с 1 декабря в шубе ходит! В натуральной и очень красивой», «Какая вы красотка», «Я тоже в честь декабря на работу в шубе пришла!», «Шуба – огонь», «Львица короля!» — прокомментировали обнародованный кадр Мартиросян в шубе пользователи Сети.

Ранее свою новую шубку цвета маренго выгуляла на Патриарших прудах Любовь Толкалина, она предпочла двубортную модель. Несмотря на отсутствие капюшона, звезда носит ее без шапки.

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