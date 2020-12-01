«Одно из моих любимых»: Наталия Орейро отметилась в алом платье-бюстье со струящимся шлейфом

Звезда «Дикого ангела» призналась, что подарила наряду вторую жизнь, покрасив его в новый цвет.

Наталия Орейро не раз приезжала в Россию, так как знает, что именно в этой стране у нее есть миллионы фанатов. Уругвайская актриса стала знаменита после роли Милагрес в сериале «Дикий ангел». Примечательно, что потом она стала не только сниматься в кино, но и выпускать диски с песнями. В этом году ей исполнилось 43 года, но она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Из-за пандемии коронавируса Наталия реже появляется на публике. Во время карантина она сидела дома с мужем-рокером Рикардо Мольо и восьмилетним сыном Мерлин. Артистка завела страницу в Instagram и стала общаться с поклонниками.

А минувшей осенью она регулярно появлялась на шоу Got Talent. Орейро каждый раз представала в оригинальных и женственных образах. Она уже облачалась в наряд цвета расплавленного металла и пышное платье из фатина.

А накануне девушка предстала в роскошном алом платье-бюстье с корсетом, который подчеркнул ее талию, и длинным струящимся шлейфом. Наталия распустила волосы и сделала броский макияж с блестками и красной помадой. Она продефилировала по залу, показав красоту образа.

«Вам нравится мое новое красное платье? Не узнаете его? Раньше оно было розовым, и я использовала его много раз, оно — одно из моих любимых. А что если попробовать дать нашей одежде еще один шанс? Прежде чем что-то купить — подумай, нужно ли тебе оно, всегда старайся использовать повторно! Это платье было окрашено натуральными пигментами. Дадим вторую жизнь моде», — отметила звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Орейро. Многие осыпали ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее вечерний аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Настоящий образ „оперной“ Кармен Жоржа Бизе. Сколько страсти, темперамента, независимости и при этом женственности и сексуальности. Насыщенный красный цвет и „бурлящий“ подол платья создают эмоцию, а вернее бурю эмоций, передают характер Наталии. Несмотря на такой страстный образ, он эстетически выдержан и далек от вульгарности. В платье-бюстье демонстрируется только зона декольте с намеком на бюст, красивые руки. В этом образе правит балом красный цвет. Но Наталия не просто его выдерживает, она его несет, и он на нее работает, передавая страсть и эмоцию. Роскошный образ. Роскошная, страстная Наталья, красивое платье. Все сложилось, браво!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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