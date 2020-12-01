«Очень крутая вещь»: дочка Заворотнюк похвасталась плюшевой дубленкой и шерстяной рубашкой

Анна Заворотнюк приехала из Нью-Йорка в сентябре 2019 года и жила в доме матери, но на днях переехала в свою квартиру в Москве, где шел ремонт.

Наследница актрисы открывала свой шоурум, но дело прогорело. Теперь она вновь сосредоточилась на блогерстве и порой работает моделью. Девушка выросла копией матери, обладая ее красотой и обаянием. Она с радостью делится своими бьюти-советами и показывает, как подбирает наряды. Недавно Анна продемонстрировала, с чем можно сочетать платье зимой. Теперь она похвасталась обновками. Девушка примерила белоснежный костюм, состоящий из толстовки и джоггеров.

«Первый подарок — это вот такой вот симпатичный спортивный костюмчик белого цвета. Он еще очень приятный к телу, выполнен из натурального хлопка. Очень уютный», — отметила дочка звезды.

Потом она облачилась в шерстяную рубашку с поясом шоколадного оттенка. Анна сочетала ее с плюшевой дубленкой сливочного цвета. Модель покрасовалась в наряде на камеру. К слову, дубленки стали актуальны в этом сезоне. Из приобрели многие модницы.

«Вторая очень крутая вещь — это вот эта рубашка. Она сделана из кашемира и шерсти. Очень приятная к телу. Вы ее можете носить под пуховик. Она еще очень теплая. Выдерживает до −1 градуса. Также можете носить ее отдельно с ремнем без пуховика», — дала совет она.

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