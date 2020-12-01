«Какие красивые»: Каменских в черном платье с открытым плечом поужинала при свечах с друзьями

Певица стала гостьей на празднике у девушки, которая решила в теплой компании отметить день рождения.

Настя Каменских уже больше года состоит в браке с Потапом. Для поклонников было большой радостью, когда коллеги перестали скрывать свой многолетний роман. Теперь певица строит сольную карьеру, а избранник поддерживает ее в качестве продюсера. При этом они по прежнему редко публикуют совместные фото. Хотя часто ездят в отпуск вместе, а также посещают различные светские рауты. Так, накануне артистка лично поздравила свою подругу, танцовщицу, с днем рождения.

Именинница устроила праздник при свечах в узком кругу близких людей. Был накрыт большой стол с изысканными блюдами. Алые розы и свечи украшали стол. Каменских появилась на вечеринке в черном платье по фигуре с открытым плечом и драпировкой. Она собрала волосы в высокий пучок и сделала яркий макияж с акцентом на губы. Рядом с ней был Потап, который с радостью обнимал жену.

«Боже, какие вы красивые», — восхитилась ими именинница.

Кульминацией праздника стал торт со свечами. Потом все гости стали танцевать.

«Единственное, что мне хочется написать здесь — я люблю тебя. И знай, что я всегда рядом, чтобы поддержать и прийти на помощь! Да и просто, посмеяться», — отметила звезда.

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