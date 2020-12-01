Утеплилась: Ольга Бузова вслед за Ксенией Бородиной облачилась в шерстяную рубашку в клетку

Коллеги пришли поддержать телеведущую на шоу «Ледниковый период». Они поздравили ее с хорошим прокатом.

Ольга Бузова не скрывает, что много работает над собой. В свое время благодаря упорству она стала певицей, а также сделала так, что ее приняли в круг именитых звезд шоу-бизнеса. Девушка подружилась с Филиппом Киркоровым, а теперь телеведущая покоряет шоу «Ледниковый период». Если сначала она постоянно подвергалась критике судей, то потом стала получать хорошие баллы. Накануне Татьяна Навка сообщила, что девушка дошла до финала проекта.

А 30 ноября прошли съемки последнего выпуска проекта, которые зрители увидят через несколько недель. По всей видимости, Бузова осталась довольна результатом. После окончания съемок к ней в гримерку заглянули коллеги. Первой проведала девушку Екатерина Варнава. Ольга встретила ее, облаченная в шерстяную клетчатую рубашку и лосины. Примечательно, что ранее в такой же рубашке предстала Ксения Бородина. По всей видимости, девушки утеплились с наступлением зимы.

«Умница моя! Надо было мне прийти в начале проекта, но я много работала», — отметила Варнава.

Следом заглянул в раздевалку Галустян. Он осыпал телеведущую комплиментами. «Как ты каталась! Ну просто пархала, как бабочка». «А как скользила, а ножку, ласточка, поддержки, флажок! Постройнела вообще. Ешки-матрешки, офигеть!» — отметил артист.

После тяжелого дня Бузова поужинала с подругами и своим возлюбленным Давой, который тоже поддержал девушку. На столе было множество морепродуктов, креветок, устриц, морских ежей. Это был первый прием пищи Ольги за день.

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