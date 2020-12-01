Лиза Галкина в серебристом пуховике и сапогах с мехом вышла на прогулку с Аллой Пугачевой

Лиза Галкина вместе с мамой и папой прогулялась в саду, который примыкает к их загородному особняку. Сам шоумен не раз говорил о том, что визуально построенный им дом напоминает замок. К слову, Алла Пугачева бросила свою дачу в Малых Бережках, доверив семейное гнездышко старшему внуку — 29-летнему Никите Преснякову. Примадонна спешно перебралась жить к мужу, став полноправной хозяйкой в его доме. Сейчас бывшая дача певицы не пустует. Там вместе с 23-летней Аленой Красновой время от времени живет сын Кристины Орбакайте. Артистка ждет, когда невестка порадует ее внуками, а Примадонну — правнуками. Но сама модель уходить в декретный отпуск не спешит.

На прогулке с мамой, папой и братиком-двойняшкой Гарри — Лиза отметилась в стильном аутфите. Она примерила джинсы, розовые сапожки с мехом и серебристый пуховик, надев капюшон на голову. Судя по всему, на улице шел дождь. Стоит отметить, что и Максим Галкин, и его супруга следят за тем, что происходит у них в саду. Алла Пугачева любит наводить порядок, приучая к труду и своих отпрысков. Так, Примадонна вместе с сыном Гарри уже выступали в образе садовников, обрезая сухие веточки у деревьев.

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