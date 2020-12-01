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«Броня от душевных травм»: Литвинова предстала в бутике в винном платье Balenciaga с рукавами-перчатками

Александр Васильев не раз называл актрису «единственной иконой стиля в России».

«Броня от душевных травм»: Литвинова предстала в бутике в винном платье Balenciaga с рукавами-перчатками
Рената Литвинова. Фото: Global look press.

Рената Литвинова приобрела необычное платье винного цвета марки Balenciaga. Наряд полностью покрыт металлическими элементами в виде цветов, кроме того, он имеет рукава-перчатки.

В новом наряде актриса позировала перед окном бутика, сняв короткий ролик для личного блога.

«Отличная броня от душевных травм», — подписала она видео.

Отметим, что историк моды Александр Васильев не раз называл Литвинову «единственной иконой стиля в России».

Ранее в платье с рукавами-перчатками блистательно предстала в свете Ольга Бузова. Она выбрала наряд марки бренда Vetements с имитацией окраса зебры.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Иван Макеев/ КП

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