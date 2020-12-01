А на ногах дутые сапоги: 71-летняя Пугачева в лаковом тренче выбрала обувь, как у Климовой

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появился ее памятный снимок, на котором она позировала вместе со своей семьей. Примечательно, что это фото представляет собой стоп-кадр из видео, опубликованного в Instagram шоумена Максима Галкина.

Примадонна отечественного шоу-бизнеса предстала перед объективом камеры в модном лаковом тренче, берете с козырьком, джинсах-варенках и утепленных дутых сапогах. Таких же, как и у 42-летней Екатерины Климовой. Алла Борисовна выбрала ту же обувь, что и актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя». Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не так давно экс-возлюбленная Гелы Месхи отметилась на киноэкспедиции, она позировала в своем вагончике.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что с замужеством Алла Пугачева стала выглядеть моложе. По словам ведущего программы «Модный приговор», брак с шоуменом Максимом Галкиным пошел певице на пользу, она расцвела и похорошела.

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