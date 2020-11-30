«Мы красивые и нарядные»: Нетребко в пышном платье из фатина пришла на премию Станиславского

Анна Нетребко в этом году впервые за долгое время смогла больше трех месяцев провести дома. Во время карантина она находилась в своей квартире в Вене. Артистка переживала, что не сможет выступать из-за пандемии коронавируса, но уже летом вернулась к гастролям, объездив Италию. А в сентябре она приехала в Москву, но заразилась ковидом. Певице удалось быстро победить болезнь. Недавно она побывала в Краснодаре у отца. А потом и вовсе отправилась в Питер.

Нетребко предстала на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым. Публики пришла в восторг от их выступления. А на следующий день артистка уже в одиночестве стала гостей на светском рауте. Оперная дива посетила Большой театр, где прошла церемония награждения премией К.С. Станиславского. Она появилась на публике в черном пышном платье в пол из фатина. Верх наряда был расшит узорами, а прозрачные рукава смогли зрительно сделать Анну стройнее. Она собрала волосы в пучок и дополнила образ алыми туфлями-лодочками.

«Острый репортаж из Большого театра. У нас сегодня премия Станиславского. Такие мы сегодня красивые и нарядные. Юси, тебе привет», — похвасталась певица.

Звезда стала лауреаткой премии, удостоившись награды «За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве». Нетребко находилась в отличном настроении. Она успела пообщаться с коллегами. А поклонники, которые следят за образами оперной дивы, осыпали ее комплиментами. «Какая роскошная», «Вы прям черный лебедь», «Самая достойная», «Анечка, прекрасная», «Какая вы стройная», «Ох, алые черевички», — писали фанаты.

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