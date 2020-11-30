Показала щиколотки: Ани Лорак в кожаной юбке-футляре и приталенном пальто появилась на публике

Певица приняла участие в съемках на канале RU.TV. Она продемонстрировала не только вокал, но и безупречное чувство стиля.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она давно живет в Москве со свой дочкой Софией. С мужем Муратом Налчаджиоглу певица развелась в начале 2019 года. Вскоре она стала встречаться с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, но они почти не появляются вместе на публике. Последний раз его видели на празднике, который артистка устраивала летом в честь дня рождения наследницы.

В этом году Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) старалась больше отдыхать. Так как из-за пандемии коронавируса артистам пришлось отменить концерты, девушка уехала в Грецию, где насладилась отпуском с дочкой. А вот осенью она вернулась к привычной жизни. Лорак посещает различные съемки и каждый раз хвастается модными нарядами. Стоит отметить, что в 42 года у нее сохранилась стройная фигура.

30 ноября она отправилась на съемки для канала RU.TV. Артистка облачилась в кожаную рубашку и кожаную юбку-футляр, которую дополнила туфлями на шпильке. Девушке сделали легкий макияж и укладку в виде волны. Она уже в гримерке продемонстрировала свой вокал. Обсудив с ведущей вопросы поклонников и представила клип на трек «Страдаем и любим».

Потом Лорак станцевала, показав свою пластичность. Не удивительно, что у входа в здание, где велись съемки, собрались ее поклонники. Они принесли артистке цветы и подарки. К слову, певица дополнила свой лук приталенным пальто с поясом и кожаной лаковой сумкой. Она показала стройные ноги и изящные щиколотки.

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