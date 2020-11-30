Лера Кудрявцева выбрала белоснежную рубашку с галстуком-бантом и приталенную жилетку

Лера Кудрявцева редко появляется на публике. Она избегает светских раутов и шумных вечеринок, так как ей больше нравится проводить время с семьей. Девушка замужем за Игорем Макаровым. Вместе с хоккеистом она воспитывает двухлетнюю дочку Марию. Девочка с каждым месяцем становится все активнее, поэтому родители водят ее на прогулки, а также на развивающие занятия. Вместе с тем телеведущая старается хорошо выглядеть, так как почти полдня проводит на съемках.

С наступлением осени Лера стала реже надевать платья, отдавая предпочтение брючным образам. Недавно она показала необычный жакет, закрывающий торс наполовину. Также девушка носила пиджак в полоску. На очередных съемках блондинка предстала в брюках черного цвета, белоснежной рубашке и приталенной жилетке. Изюминкой лука стал бархатный галстук-бант, украшенный крупным синим камнем.

По традиции Кудрявцева покрасовалась в гримерке, а также показала свою съемочную команду. Поклонники заметили, что она выглядела грустной. При этом многим понравился ее наряд в мужском стиле. Фанаты сравнили ее стиль с героиней фильм Кэрри Бредшоу, которую играла Сара Джессика Паркер. «Ой, так круто», «Вам идут брючные костюмы», «Галстук, как у Артемона. Шутка! очень красиво», «Вы прекрасная», «Осталось добавить улыбку», — стали обсуждать кадры подписчики.

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