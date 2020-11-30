«Идеальное для встречи Нового года»: Каменских облачилась в белое мерцающее платье в пол

Настя Каменских уже больше года строит сольную карьеру. При этом она перестала скрывать отношения с бывшим напарником Потапом. Они поженились в Киеве полтора года назад. Теперь муж является продюсером девушки и поддерживает ее во всех начинаниях. Поклонники отмечают, что после свадьбы артистка только похорошела. Она активно следит за фигурой и выбирает женственные образы.

Настя на днях выпустила новый клип, в кадре девушка позирует в длинном платье белого цвета с мерцающим эффектом. Наряд с разрезом она дополнила высокими сапогами на широком каблуке и кожаной косухой. Также Каменских оставила вьющиеся волосы распущенными, придав им объема. Она кружилась перед камерой, демонстрируя наряд во всей красе.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие осыпали ее комплиментами. «Здесь мне похожа на Zivert», «Какой наряд», «На тебе все идеально смотрится», «Сапоги роскошные», «Ты чудесная», — стали комментировать пост подписчики. А стилист и имиджмейкер Елена Бестави оценила ее лук для портала Teleprogramma.pro.

«Идеальное платье для встречи Нового года. Видимо, Каменских знает, что следующий год — год металлического быка, и соответственно блестящие фактуры, белый цвет — это очень актуально. Данное платье — идеальный вариант. Плюс к этому в этом сезоне очень актуальны высокие разрезы, летящие ткани. По всем параметрам этот наряд актуален. Если говорить о полном образе — почему бы и да! В помещении она, конечно, все равно куртку снимет. Куртка добавляет немного жесткости. Если заменить высокие сапоги на туфли, то вполне в любом помещении этот образ будет очень эффектно смотреться», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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