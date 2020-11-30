«Стройняшка»: 45-летняя Елена Захарова позировала в красном бикини на берегу моря

Девять лет назад Елена Захарова пережила смерть 8-месячной дочери, после чего рассталась с любимым человеком. Несколько лет подряд актриса мечтала вновь стать мамой. Мечта сбылась три года назад. Елена родила дочку, которую скрывает от публики. Впрочем, своей личной жизнью она тоже не делится с фанатами. А в Instagram публикует только свои снимки. На этот раз Елена поделилась архивным фото с отдыха, на котором позировала в красном бикини.

«Стройняшка! Прелесть какая! Ну куда деваться от такой красоты!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Елена Захарова в черном сверкающем платье по фигуре отметила 45-летие в ресторане Актриса решила скромно отпраздновать это событие в кругу семьи.

Напомним, что в начале ноября Захаровой исполнилось 45 лет. Популярность ей принесла роль Полины Сергеевны в сериале «Кадетство», съемки которого прошли в 2006 году.

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