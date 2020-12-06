Битва стилей: гламурная Мелания против повседневной Джилл

Скоро титул первой леди США перейдет от 50-летней Мелании Трамп к 69-летней Джилл Байден. В глянцевых журналах всего мира уже сравнивают их манеру одеваться. «Телепрограмма» сделала то же самое, и выводы нашего эксперта, стилиста Анвара Очилова, совпали с мнением его коллег в разных странах.

В основе повседневного гардероба Джилл Байден — стиль американки среднего класса, много универсальных вещей, которые сочетаются друг с другом. Джилл одевается умеренно и сдержанно, отдавая предпочтение удобным вещам. Она отказалась от гламурных нарядов, вычурных и непрактичных.

Вот и здесь она в полосатой рубашке — базовой вещи гардероба американок, трендовой куртке-косухе и удобных джинсах. А у Мелании укороченные белые брюки, длинное пальто — как всегда, дорого, элегантно, ультрамодно, непрактично.

Меланию называют иконой стиля. Но ее выходы в свет вряд ли сможет скопировать менее обеспеченная дама. В гардеробе Джилл Байден тоже достаточно брендовых вещей (например, на этом фото Джилл в платье от Dolce&Gabbana — такое же сейчас можно приобрести за 130 тысяч рублей), но она знает дипломатию моды — восемь лет была второй леди при муже, трудившемся вице-президентом в администрации Обамы.

Джилл не затмевает мужа-политика. Она демонстрирует элегантность и сдержанность, в то время как Мелания всегда в центре внимания.

Классический стиль Джилл Байден позволяет надевать вещи несколько раз. Вот ее любимые ботфорты, жакет и даже юбка, их мы встретим в других образах в разных сочетаниях. А у Мелании каждая вещь яркая и экстравагантная, без повторов.

Знакомая нам юбка у Джилл Байден в сочетании с толстовкой — вот он, привычный образ американки среднего класса. Джилл заявила, что не бросит преподавать, — именно в таком виде можно после встречи с избирателями идти и на лекции.

Чаще всего Джилл носит удобную обувь, а нарядная Мелания почти всегда на шпильках. Стоит отметить, что образы будущей первой леди хвалят примерно так же часто, как упрекают действующую первую леди за расточительность при формировании гардероба.

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