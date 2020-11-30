«Образ принцессы Дианы»: Федорова в полупальто цвета кэмел с меховым палантином отметилась на набережной

Стилист Руслан Громов высказался, что лук ведущей имеет привкус ретро, но при этом очень модный.

Оксана Федорова прогулялась по набережной Москвы-реки в элегантном образе, примерив двубортное полупальто цвета кэмел с меховым палантином и широкополой шляпой. Оливковые брюки телеведущая заправила в лакированные сапоги.

Ранее на передаче «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказывала, что оттенок кэмел сейчас очень актуален. Кроме того, он обладает приятным качеством — визуально омолаживает образ.

Стиль Федоровой высоко оценил и стилист Руслан Громов. В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro он заметил, что «Мисс Вселенная» редко ошибается в подборе образов.

«Лук невероятно модный, отдаленно похож на повседневный образ принцессы Дианы. В целом, весь аутфит выдержан в стиле 80-х — начала 90-х годов. Отмечу, что большинство брендов свои последние коллекции выпустили как раз с уклоном на 80-е. Оксана же, как модный деятель, не может себе позволить выглядеть плохо, тем более, она возглавляет музей моды в Москве», — прокомментировал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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