«Только для взрослых»: Чехова в соблазнительной позе позировала в цветочном купальнике

Совсем недавно Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах. Вернувшись в Москву, телеведущая решила, что отдыха много не бывает, и улетела в Дубай. Там она продолжает делать соблазнительные фотографии, которыми делится в своем Instagram. На этот раз Анфиса позировала на фоне бассейна в цветочном купальнике, приняв соблазнительную позу.

«Бассейн только для взрослых. Здесь каждый день гавайская вечеринка», — написала Чехова.

Фанаты телеведущей как обычно засыпали ее комментариями.

«Огонь! Круто как! Красотка невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что ноябрьский отдых в Дубае решили провести и другие российские звезды. Среди них – Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, а также Виктория Боня, которая недавно отметила там свое 41-летие.

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