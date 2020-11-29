Стильная мама: Бородина в красном платье запечатлелась с дочками

Ксения Бородина – мама двух дочек. Старшая Маша у нее родилась в предыдущих отношениях, а младшая Теона – в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. В день матери Ксения запечатлелась с девочками, а снимком поделилась в своем Instagram. Бородина позировала в ярко-красном вечернем платье с объемными плечами и черных туфлях-лодочках на шпильке. Маша выбрала белое платье с гофрированной юбкой и черный пиджак, а Теона, как и мама, была в красном платье.

«Самое лучшее чувство на земле быть мамой. Я всегда мечтала о ребенке, но что у меня их будет двое и поверить не могла», — написала Бородина.

Фанаты телеведущей отреагировали на снимок.

«Красавицы! Куколки! Ксения, пора за мальчиком идти», — писали пользователи Сети.

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