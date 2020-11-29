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С большим бантом: Кейт Миддлтон в Gucci вышла в прямой эфир

Герцогиня Кембриджская ответила на вопросы фанатов.

С большим бантом: Кейт Миддлтон в Gucci вышла в прямой эфир
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

На этой неделе Кейт Миддлтон обнародовала результаты своей исследовательской работы, которой занималась на протяжении нескольких лет. Она изучала проблемы маленьких детей до пяти лет. Герцогиня Кембриджская выяснила, что все пагубные привычки взрослых и психологические проблемы закладываются именно в таком возрасте. Кейт призывает родителей быть внимательнее к воспитанию малышей.

Разумеется, у фанатов герцогини появилось множество вопросов, после того, как она обнародовала результаты. На них Кейт решила ответить в прямом эфире. Для выхода в лайф Миддлтон выбрала фиолетовую блузку Gucci с большим бантом на воротнике.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal

«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто прислал свои вопросы», — сказала будущая королева во время прямого эфира, запись которого появилась на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram.

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