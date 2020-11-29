«Яркий вайб»: Настя Каменских в алых ботфортах и колготках в сетку продемонстрировала бесконечно длинные ножки

Поп-исполнительниц Настя Каменских привыкла удивлять своих поклонников откровенными снимками. Девушка является обладательницей пышного бюста и упругих бедер. Именно поэтому знаменитость пытается всячески это подчеркнуть. Например, короткими платьями и колготками в крупную сетку. Такой наряд можно увидеть на избраннице шоумена Потапа в ее последней публикации на личной странице в сети.

Настя Каменских облачилась в черную оверсайзную футболку, а поверх нее надела удлиненную джинсовую куртку ярко-голубого цвета. В качестве низа певица оставила только сетчатые колготки. Броским акцентом стали ботфорты с острым носом на шпильке. Примечательно, что такой образ вдохновил на восхищенные комментарии не всех поклонников Насти. Некоторые подписчики стали обвинять артистку в использовании фотошопа. Так как поза и слишком длинные ноги исполнительницы показались фанатам неестественными.

«Мне одной кажется,что нога слишком длинновата. Фотошопом увлеклась, или ракус такой?», «Такая безвкусица!», «Что с ногой от колена? Фотошоп неудачный», — отметили поклонники.

Другие же остались довольны ножками Каменских в ярко-красных сапожках:

«Офигенные ноги!», «Ноги от ушей», «Обожаю!».

Сама Настя пожелала только отличного настроения всем, даже хейтерам:

«Отправляю вам свой яркий вайб, и пусть ваш сегодняшний вечер станет таким же ярким!».

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