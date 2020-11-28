Сама элегантность: Ани Лорак в черном комбинезоне с пайетками предстала на новогодних съемках

Ани Лорак в начале 2019 года развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они были вместе десять лет, но не стали сохранять отношения даже ради дочки Софии. Не раз ходили слухи об изменах бизнесмена.

А теперь о девятилетней наследнице артистка старается заботиться сама, хоть и не запрещает экс-мужу с ней видеться. В этом году все лето певица провела с дочкой на море. А не так давно они записали совместную песню.

Из-за пандемии коронавируса артисты не могут давать концерты. А так как были отменены новогодние гуляния, то звезды и лишились заработка от корпоративов. Однако в ноябре стартовали съемки новогодних концертов и шоу.

Лорак поделилась кадрами, на которых предстала в гримерке. Она готовилась к выступлению для новогоднего праздника. Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) предстала в комбинезоне с черными пайетками. Сверкающий наряд подчеркнул ее талию и позволил показать стройные ноги.

Позже артистка вышла на съемочную площадку в еще одном эффектном наряде. На этот раз она выбрала белый комбинезон с мерцающими эффектом и железным поясом. Наряд дополни босоножки на шпильке телесного цвета.

Лорак находилась в хорошем настроении. Она позировала среди нарядных елок. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя артистка. «Вы красавица! Как вам идет», «Сногсшибательна», «Уже ждем праздников», «И в шортах хороша и в комбинезоне», «Прям праздничная такая», «Новогодний подарочек», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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