«На прогулку под зонтом!»: Юлия Михалкова в трикотажном комбинезоне сделала модный лифтолук

Телеведущая показала, какой костюм можно надеть в холодную погоду.

Экс-звезда «Уральских пельменей» опубликовала свежее фото на своей странице в сети. Юлия Михалкова продемонстрировала вязанный костюм шоколадного цвета и сумку «Dolce & Gabbana».

Артистка запечатлелась в лифте в монохромном образе. Михалкова часто радует своих поклонников модными аутфитами. Девушка считает себя настоящей модницей и стремится поделиться личным опытом со своими подписчиками. Именно поэтому Юлия разместила фотографию одного из своих любимых нарядов в личном микроблоге.

«Еду в лифте золотом

На прогулку под зонтом!

Вся одежда темная,

В сердце чувство томное!», — написала актриса в комментариях под фото.

Стоит отметить, что комбинезон Юлии подчеркнул бедра девушки, а верх наряда был украшен карманами и золотыми кнопками. Знаменитость дополнила фэшн-лук высокими черными сапогами с острым носом. В качестве аксессуаров Михалкова выбрала фигурную сумку на коротком ремешке.

Многие поклонники актрисы остались в восторге от выбора Юлии:

«Все на 100%», «Самая прекрасная в мире», «Благодарю за полезный совет! Классная!», «Ты супер, талантливая и красивая, стильная», «Обаятельная леди».

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