Струящиеся детали: Лена Летучая похвасталась платьем от кутюр

Ведущая шоу «Детки-предки» продемонстрировала вечернее платье с воротником-стойкой. Лена Летучая разместила видео подготовки к фотосъемке на своей странице в сети.

Экс-продюсер и ведущая проекта «Ревизорро» предстала в струящемся черном платье в пол. Знаменитость отметила, что наряд приобретен в одном из самых дорогих бутиков в мире. Летучая отдала предпочтение модному дому Prada.

Само платье было собрано из ниспадающих тканевых полосок, напоминающих бахрому. Аутфит едва прикрывал плечи, при этом плотно прилегал к шее телеведущей. На талии Елены можно было увидеть кожаный ремень в тон платью, на котором располагалась небольшая сумочка с логотипом модного бренда.

Елена позировала в вечернем наряде, пока стилист завершал ее укладку. Примечательно, что в этот момент Летучая пила, как ей показалось, «необычный» кофе.

«Ощущение, что в кофе есть коньячок. Эх, показалось», — пошутила знаменитость.

Отметим, что во время рабочего дня Летучая обычно успевает подкрепиться только горячим кофе. Однако Елена не унывает. Она всегда с улыбкой берется за дело. Это отметили ее и поклонники. Подписчики остались в восторге от фэшн-образа телеведущей:

«Платье супер. Вам очень идет. Красотка!», «Очень красивое платье», «Очень эффектно!», «Вы безумно красивая, всегда элегантная и безупречная! Икона стиля!».

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