«Будет смешно»: Рудковская в мини-платье из кружева за четверть миллиона рублей появилась в студии у Урганта

В пятничном выпуске шоу «Вечерний Ургант» гостями студии стали Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их старший сын — Саша. Для визита в студию к Ивану Урганту продюсер выбрала маленькое черное платье из хлопкового кружева от Ульяны Сергиенко. Дизайн отличали объемные короткие рукава и юбка с воланами. Стоимость его составляет 265 тысяч рублей. Завершила образ блондинка такого же оттенка казаками.

«Это будет очень смешно. Саня отдубасил папу и маму в роскошном платье», — подписала снимки Рудковская в своем Instagram.

Напомним, что недавно в звездной семье появился еще один ребенок. Сын, которого назвали Арсений, родился в конце сентября. Пара прибегала к услугам суррогатной матери.

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