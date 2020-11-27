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«Можете пофантазировать»: Нюша предстала в необычном облегающем фигуру костюме

В нем певица появится в новом клипе «Дыши. Люби. Цени».

«Можете пофантазировать»: Нюша предстала в необычном облегающем фигуру костюме
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Совсем скоро Нюша представит новый музыкальный клип на песню «Дыши. Люби. Цени», съемки которого проходили на берегу океана. Монтаж его уже подходит к концу. Об этом она рассказала своим фанатам в Instagram. В ролике артистка появится в необычном облегающем фигуру наряде. Это короткий топ и лосины с фантазийным принтом, которые практически сливаются с цветом кожи.

«Он уже совсем близко, а пока  можете пофантазировать на тему моего костюма», — подписала снимок Нюша.

Подписчики остались в восторге от образа певицы.

«Вау! Огонь! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно певица представила публике новый альбом Solaris Es, который стал первым за последние шесть лет. В копилке Нюши пластинка только треть по счету. До этого артистка выпускала два альбом – «Выбирать чудо» и «Объединение».

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