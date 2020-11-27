Вместо пуховиков и эко-шуб: Михайловская выбрала стеганое пальто

Звезда сериала «Молодежка» Анна Михайловская воспитывает сына Мирона от актера Тимофея Каратаева. В этом году мальчику исполнилось пять лет. Актриса часто публикует совместные с ним фотографии в своем Instagram. Но на этот раз решила поделиться результатом своего шопинга. Анна запечатлелась в стеганом пальто изумрудного оттенка с шикарным воротником до пояса. Именно этому варианту зимней верхней одежды она отдала предпочтение, в то время как многие звезды поддерживают тренд на пуховики и эко-шубы.

«Милаха! Красавица! Прелесть!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что в 2018 году Михайловская развелась с Тимофеем Каратаевым. Хотя до этого времени пара уже не жила вместе некоторое время. Позже актриса объявила о новом романе. Избранником актрисы стал бизнесмен Кирилл Шокотько.

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