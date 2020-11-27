«Мерзлявые и кудрявые»: Вилкова и Шпица в одинаковых пуховиках повеселили фанатов

Екатерина Вилкова и Екатерина Шпица решили повеселить своих фанатов, облачившись в одинаковые пуховики. Актрисы принимают участие в съемках одного проекта, поэтому совместное фото решили сделать прямо в гримерке. А пуховики выбрали кирпичного оттенка в мелкий горох.

«Мерзлявые и кудрявые», — подписала снимок Вилкова, который опубликовала в своем Instagram.

Фото от души повеселило подписчиков актрисы.

«Такие красивые! Класс! Какие милые курточки!» — писали пользователи Сети.

К слову, пуховики в такой расцветке пользуются популярностью среди звезд российского шоу-бизнеса. Недавно в таком же была замечена Ксения Собчак, а также Татьяна Брухунова.

Напомним, что недавно на Первом канале состоялась премьера сериала «Казанова», где Шпица сыграла одну из главных ролей.

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