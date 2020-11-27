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Воспоминание о лете: Гагарина в розовом мини-платье с воланами прогулялась по лугу

Певица призналась, что сейчас, в сезон дождей и слякоти, ей очень не достает солнца и тепла.

Воспоминание о лете: Гагарина в розовом мини-платье с воланами прогулялась по лугу
Полина Гагарина. Фото: Instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина не скрывает, что очень любит лето. После того, как турецкая сторона открыла границы с нашей страной, наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале одной из первых купила горячие путевки и отправилась в путешествие вместе с трехлетней дочкой от модного фотографа Дмитрия Исхакова. Однако сейчас, в условии постоянных дождей, сменяющихся снегопадами и гололедом, поп-диве остается только мечтать о летних деньках, солнце и тепле.

В Instagram Полина Гагарина поделилась памятным кадром, прогулявшись по цветущему лугу, утопая в буйстве зелени. Экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова примерила ярко-розовое мини-платье с воланами и открытой линией плеч. Образ певицы дополнили имиджевые солнцезащитные очки.

Певица Полина Гагарина
Полина Гагарина в розовом платье с воланами прогулялась по летнему лугу. Фото: Instagram.com/gagara1987

Напомним, что после расставания со вторым мужем певица оставила за собой право воспитывать дочку Мию. Девочка живет со своей звездной мамой. Дмитрий Исхаков при этом часто навещает наследницу и также близко общается с пасынком Андреем, с которым успел подружиться. Полина не препятствует бывшему возлюбленному видеться с детьми, прекрасно понимания, как они по нему скучают.

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