Воспоминание о лете: Гагарина в розовом мини-платье с воланами прогулялась по лугу

Певица призналась, что сейчас, в сезон дождей и слякоти, ей очень не достает солнца и тепла.

Полина Гагарина не скрывает, что очень любит лето. После того, как турецкая сторона открыла границы с нашей страной, наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале одной из первых купила горячие путевки и отправилась в путешествие вместе с трехлетней дочкой от модного фотографа Дмитрия Исхакова. Однако сейчас, в условии постоянных дождей, сменяющихся снегопадами и гололедом, поп-диве остается только мечтать о летних деньках, солнце и тепле.

В Instagram Полина Гагарина поделилась памятным кадром, прогулявшись по цветущему лугу, утопая в буйстве зелени. Экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова примерила ярко-розовое мини-платье с воланами и открытой линией плеч. Образ певицы дополнили имиджевые солнцезащитные очки.

Напомним, что после расставания со вторым мужем певица оставила за собой право воспитывать дочку Мию. Девочка живет со своей звездной мамой. Дмитрий Исхаков при этом часто навещает наследницу и также близко общается с пасынком Андреем, с которым успел подружиться. Полина не препятствует бывшему возлюбленному видеться с детьми, прекрасно понимания, как они по нему скучают.