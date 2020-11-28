«Универсальный вариант»: Водянова, Стриженова и другие звезды выбрали трендовые пуховики сезона

Каждый год с приходом зимы многие задаются вопросом: «Что надеть?». В современном мире появилось множество вариантов теплой и удобной одежды. Одни выбирают пальто, другие — комбинезоны, но самым универсальным вариантом на зиму остаются пуховики. В сочетании с правильной обувью и, комбинируя зимнюю куртку с юбкой или джинсами, можно создать любой образ от вечернего до повседневного.

О том, как быть самой стильной этой зимой, рассказала читателям Teleprogramma.pro модный эксперт Vogue Анна Бжедугова. Рассмотрим примеры аутфитов с пуховиками на примере звезд.

Кети Топурия

Кети Топурия недавно раскрыла свою беременность. Долгое время певица прятала живот под объемными нарядами. Ей был на руку тренд на объемные вещи. Даже на съемках клипа артистка примерила пуховик оверсайз, скрывший ее фигуру.

«Образ Кети очень удачно составлен по цветам, дополняя ее внешность и подчеркивая загорелый оттенок кожи. Хотя на первый взгляд может показаться, что такой объемный пуховик, буквально нарочито большой — это вариант только для клипов и отдельно составленных образов, на самом деле уже второй сезон подряд дизайнеры предлагают подобные модели как повседневную верхнюю одежду. Массивные ботинки и пуховики делают этот сезон трендов удобнее, а главное — теплее», — высказалась эксперт.

Наталья Водянова

Наталья Водянова является супермоделью, поэтому разбирается в моде. Она живет в Париже, где любит «при полном параде» появляться на улице, даже если ей просто надо вынести мусор. Со своей дочкой Невой, зачастую, Наталья одевается в стиле family look. Для одной из прогулок они выбрали одинаковые пуховики.

«Отличный вариант базового пуховика для евро-зимы или поздней осени. Сейчас многие бренды представили в своих коллекциях подобные модели. То, что ранее считалось больше спортивным стилем, теперь можно интегрировать в женственный образ с ботильонами и юбкой плиссе — это наглядно доказывает Наталья Водянова», — пояснила Анна.

Полина Гагарина

Полина Гагарина постоянно находится в центре внимания. Она появляется на съемках и концертах. С собой у певицы всегда есть теплые вещи, чтобы не простыть. В этом году ей приглянулся длинный пуховик, в который она кутается, как в плед.

«Если вы не хотите промахнуться с верхней одеждой в этом сезоне, берите пример с Полины Гагариной. Ничего лишнего, только тепло и комфорт, при этом соблюдение границ стиля. Стандартный повседневный образ на зиму. Вашим ориентиром может стать цвет пуховика, попробуйте уйти от черного в пользу оливкового и бежевых оттенков», — дала совет Бжедугова.

Ольга Бузова

Ольга Бузова всегда старается следовать модным тенденциям. При этом она редко появляется несколько раз в одном образе. Однако новый пуховик телеведущей так приглянулся, что она носит его постоянно, сочетая с сумкой Bottega Veneta.

«Судя по тому, что нам показывают дизайнеры в коллекциях этого и предстоящего сезона, oversize еще долго продержится в списке трендов. На Ольге мы видим три главный тренда сезона, которые, к слову, даже успели поднадоесть ценителям высокой моды и тем, кто интересуется актуальными тенденциями. Объемный бомбер — не значит не структурированный. К этому образу значительно лучше подошла бы модель, которая собрала бы композицию вместе, бомбер на Ольге буквально висит», — отметила эксперт.

Екатерина Стриженова

А вот Екатерина Стриженова старается носить то, что ей идет. Телеведущая всегда отдает предпочтение женственным и лаконичным нарядам, даже зимой.

«Такая модель с укороченным рукавом — отголоски прошлого, прямая ассоциация с белыми полушубками. Единственное, что можно отметить — молочный цвет пуховика, который в этом сезоне является одним из наиболее актуальных», — сказала стилист.

Ани Лорак

Ани Лорак обладает эффектной внешностью, поэтому наряды на ней всегда выглядят безупречно. Если на сцене она блистает в вечерних платьях, то в обычной жизни носит джинсы, пуховики, дополняя их стильными аксессуарами.

«Матовый черный пуховик с воротом — универсальный вариант в этом сезоне. Особенно он подойдет почитательницам дерзкой моды и глэм-рока в одежде. Это и массивные ботинки, и кожаные брюки, и строгие водолазки. Выбор комбинаций очень большой, а главное — все они довольно просто интегрируются в образ с базовой верхней одеждой», — высказалась Анна.

Вера Брежнева

Вера Брежнева тоже сторонница лаконичных и комфортных луков. Она зачастую носит спортивные костюмы с пуховиками, подбирая их в тон. Монохромные образы в этом сезоне как раз набирают популярность.

«Мне образ очень нравится. Особенно приковывает внимание цвет пуховика. Это показательный пример того, как может актуально и необычно смотреться стеганный пуховик. Не смотря на довольно сложную форму, он довольно универсальный. Вера Брежнева сама доказывает это, сочетая пуховик с бланковым спортивным костюмом», — пояснила эксперт.

Микелла Абрамова

Дочь Алсу — Микелла Абрамова уже начала покорять сцену. Ей нравится одеваться в бесформенные наряды, как у ее кумира Билли Айлиш.

«Тренд на неон канул в лету. Еще в прошлом сезоне мы всячески поощряли этот тренд, но мир моды жесток и беспощаден — сегодня неоновая вещь впишется в образ только скрипя сердцем. Антитрендом в первую очередь можно назвать лимонно-кислотный оттенок» — предупредила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Окончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

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