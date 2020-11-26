«Насладиться любовью»: Волочкова позировала в «зверином» бикини

Для очередного в этом году отпуска Анастасия Волочкова, как и многие российские звезды, выбрала Мальдивы. Туда балерина прилетела в компании своего возлюбленного, которого до сих пор скрывает от посторонних глаз. Правда, накануне стало известно, что мужчину зовут Олег. В своем Instagram Анастасия делится снимками с отдыха, позируя в самых разных позах и местах. На этот раз она вошла в океан, нарядившись в розовый бикини со «звериным» принтом.

«Я тут на Мальдивах загореть успела, обгореть немного, насладиться любовью и красотой и еще радугу поймать», — написала Волочкова и не стала закрывать комментарии к публикации.

Подписчики балерины пожелали ей хорошего отдыха.

«Умеет жить — так и надо! Классная! Супер!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что летом Волочкова рассказывала о скорой свадьбе. Торжество планировала провести в одну из красивых дат октября, но позже отметила, что всему помешала пандемия.

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