«Выглядит стройной и элегантной»: Бузова в трикотажном костюме трендового цвета пришла на работу

Ольга Бузова уже несколько месяцев тренируется на льду. Она стала участницей шоу «Ледниковый период», поэтому делает все, чтобы впечатлить судей. Так как телеведущая высокая, то ей сложно исполнять многие элементы. Однако она старается, падает и получает синяки, чтобы улучшить свои навыки. В итоге на днях девушка на съемках показала джинсы Виктории Бони, которые стали ей велики. Из-за своей активности она заметно похудела.

Теперь Ольга старается реже надевать каблуки. На работе ей подбирает луки стилист, но учитывая ее пожелания. И хоть накануне возлюбленный девушки Дава устроил ей дома романтический ужин, накрыв стол только дня нее, телеведущая по-прежнему остается очень стройной. На очередных съемках Бузова предстала в трикотажном костюме серого оттенка. Джемпер и юбка миди облегали ее фигуру, но вмеру. Дополнили образ золотая цепочка и ботинки на массивной подошве, которые актуальны в этом сезоне.

Поклонники восхитились красотой телеведущей. Ее лаконичный и монохромный лук многим пришелся по вкусу. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Лаконичный, элегантный образ в минималистическом стиле. Стиль минимализма заявил о себе в моде-2020 и на перспективу на 2021-й, заняв лидирующие позиции. Вместе с ним одномоментно занял лидирующие позиции и серый цвет, подвинув бежевый. Так что Оля в самом тренде в своем сером трикотажном костюме длины миди. Миди — самая популярная длина в настоящее время, а трикотаж в холодном сезоне — это просто Must Have! Весь образ выдержан стилистически, а именно ахром в цветовом комбинировании, а вернее, вообще отсутствие цвета, гладко зачесанные волосы, минимум в аксессуарах. Обувь и цепь отлично уравновесили друг друга. Все здорово! Оля выглядит стройной и элегантной», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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