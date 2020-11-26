«Ух, какая»: Asti блеснула стройными ногами в дерзком мини

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного в прошлом году. Свадьба с бизнесменом Станиславом Юркиным должна была состояться в этом, но пока торжество перенесли из-за пандемии. Готовится к нему Анна основательно. Недавно она рассказывала своим подписчикам в Instagram, что сбросила лишние килограммы и теперь еще чаще публикует яркие снимки.

На этот раз Asti позировала в дерзкой мини-юбке со шнуровкой на бедре, коротком топе и жакете с мужского плеча цвета фуксии.

«Красотка! Какая красивая! Ух, какая!» — писали пользователи Сети.

К слову, недавно Artik&Asti вместе с Сергеем Жуковым выпустили песню и клип «Москва не верит слезам». Хотя ее название и перекликается с популярным фильмом, но, как заявляли ранее исполнители, к нему не имеет никакого отношения.

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