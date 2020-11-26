«Как долго мы не виделись!»: 61-летняя Юдашкина оделась в одном стиле с подругой

Жена Валентина Юдашкина насладилась красотами Москвы и пообщалась с давней подругой в ресторане. Она выбрала актуальный стиль total black.

Марина Юдашкина является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Во время карантина модельер не переставал работать даже дома. Дизайнер не часто появляется на публике. А вот его супруга старается время от времени танцевать на вечеринках и устраивать прогулки с друзьями.

Накануне 61-летняя Марина появилась на улицах столицы. Жена модельера увиделась со своей давней подругой. Так вышло, что они оделись в одном стиле total black. Светская львица предпочла зауженные брюки, лонгслив и ботинки на шнуровке. Поверх жена Юдашкина надела длинное классическое пальто. Ее подруга предпочла пуховик, сочетав его с кофейными ботинками. Они заглянули в ресторан, где поужинали и пообщались.

«Как долго мы не виделись! Светуля! Счастлива была встретиться с тобой!» — написала звезда.

Поклонники давно восхищаются супругой модельера. На этот раз многие отметили, что она очень стройная в монохромном наряде. «Марина ты красавица, умница на зависть всем», «Каждый раз восхищаюсь Мариной», «Очень похожа», «Такие милашки!», «Такие стильные», «Какие у вас голубые глаза!!! Красивые!», «Две грации! Вашей подруге светлый цвет волос подошел бы. Хотя вы обе прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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