«Надо срочно утепляться»: 67-летняя Веденеева примерила плюшевую шубу карамельного цвета

Актриса призналась, что не была готова к наступлению зимы, поэтому решила пополнить гардероб обновками. В этом деле она попросила помощи у поклонников.

Татьяна Веденеева не скрывает, что ее жизнь насыщена событиями: она снимается в кино, а раньше актриса даже вела программу «В наше время». Теперь артистка все чаще появляется на светских мероприятиях, а также снимается в телевизионных передачах в качестве гостя. Поклонники восхищаются тем, как выглядит 67-летняя звезда. Она много работает, но недавно переехала в дом, где установила новую кухню. Теперь артистка занялась гардеробом.

Теперь много времени Веденеева проводить в Подмосковье. Там оказалось холоднее, чем в самой столице. Актриса решила купить себе теплых вещей и начала с верхней одежды. Однако выбрать самой ей оказалось сложно. Для начала она примерила розовый пуховик с капюшоном. Длина до середины бедра и отсутствие меха сделали его практичным. Также Татьяна Вениаминовна не прошла мимо плюшевой шубы «Тедди» карамельного цвета, которая стала хитом этой зимы. Примерила актриса и утепленную куртку неброской расцветки.

«Боже мой, как мне это непривычно! В Подмосковье, оказывается, намного холоднее, чем в городе! Все засыпало снегом. Красиво, конечно, очень, но надо срочно утепляться, а у меня зимних сапог уже лет 25 нет. Просто не покупала за ненадобностью. Сейчас надо и срочно! Сейчас выбираю пальто для прогулок и прошу вашего мнения», — поинтересовалась звезда.

Поклонники были рады подсказать артистке, что выбрать. Многие сошлись во мнении, что можно взять два варианта сразу. «Все классные. Розовое лицо освежает, «Тедди» модное и яркое, остальные тоже шикарные», «Надо брать оба! Одно спортивное, а второе стильное!!!», «А мне очень понравилось карамельное пальто!», «Розовый — ваш цвет! И стиль ваш», — прокомментировали пост подписчики.

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