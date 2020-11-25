«В нереальном цвете»: Алсу запечатлелась дома в ультрамариновом демисезонном костюме

Певица решила показать, в чем зимой ходит по своему особняку. При этом девушка впервые за долгое время предстала с хвостиком, а не с распущенными волосами.

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она привыкла к публичности, поэтому всегда старается выглядеть безупречно. Поклонники часто удивляются тому, как в 37 лет ей удается сохранять стройную фигуру и безупречно гладкую кожу. Как известно, артистка растит троих детей с мужем Яном Абрамовым: 14-летнюю дочку Сафину, 12-летнюю дочку Микеллу и четырехлетнего сына Рафаэля. Многодетная мама старается все свободное время посвящать наследникам.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Алсу стала еще реже появляться на публике. Недавно она снялась в новом шоу «Пой без правил». Там у певицы появилась возможность блеснуть в двух элегантных образах: платье-жакете без рукавов, а также в костюме с топом и юбкой-футляром. Поклонники были рады видеть артистку во всей красе. Как оказалось, дома девушка тоже выглядит стильно, предпочитая халатам — монохромные демисезонные костюмы.

Если летом она носила толстовки и шорты, то теперь Алсу облачилась в костюм с брюками ультрамаринового цвета. Певица позировала на кожаном диване серого цвета. Девушка предпочла собрать волосы в хвост, открыв изящную шею.

«Я заметила, что каждый раз, когда наряжаюсь в яркий цвет, обязательно улучшается настроение! Видимо, есть в этом закономерность! А как вы себе поднимаете настроение? Костюм в новом нереальном цвете», — написала звезда.

Поклонники оценили образ артистки. Многие отметили, что сочный цвет ей идет. «Ну очень красивая! Идеал красоты», «Вам очень идет синий», «Шикарный цвет», «Цвет супер…. подчеркивает глаза темные…. очень», «Васильковый цвет вам очень идет и освежает», «На подушка зашифровано Алсу и Ян?», «Такая достойная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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