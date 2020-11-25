Беременная Кети Топурия вслед за Ольгой Бузовой облачилась в «сливочную» дубленку

Певица находится на последнем сроке беременности, но это не мешает ей вести активный образ жизни.

Кети Топурия не так давно перестала скрывать свою беременность. Поклонники подозревали девушку в интересном положении еще летом, когда она прятала живот на отдыхе. К слову, тогда ее возлюбленный Лев Деньгов попросила ее руки и сердца. Многие были уверены, что певица дождется рождения ребенка, а потом уже устроит свадьбу. Однако она выбрала красивую дату 20.11.2020 для торжества.

Топурия расписалась с избранником в ЗАГСе Барвихи. Потом они устроили банкет для родных и друзей. Певица предпочла не прятать, а подчеркнуть свой живот, надев силуэтное белое платье-бюстье с ниспадающими рукавами. От каблуков она отказалась в пользу ботинок на шнуровке. Многие поклонники были очарованы невестой.

Теперь Кети готовится к рождению малыша. По слухам, она ждет мальчика. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. 25 ноября артистка отправилась гулять с наследницей. Она облачилась в белоснежную футболку и дубленку сливочного оттенка. Образ девушка дополнила дизайнерскими очками. Она везла дочку на машине. При этом девочка играла на заднем сидении.

«Смотри, какое у нас местечко! Смотри, какой дом», — сказала Оливия. «Отсюда не видно», — призналась артистка. «Ну мам, ну перелезь», — предложила девочка, рассмешив родительницу.

К слову, Топурия для поклонников давно стала иконой стиля, на этот раз она выбрала дубленку, как у Ольги Бузовой. Ведущая «Дома-2» недавно похвасталась обновкой стоимостью 280 тысяч рублей, которую ей подарил возлюбленный.

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