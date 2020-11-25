«Богиня кадра»: Брежнева отметилась в плюшевой шубе карамельного цвета и песочном костюме

Вера Брежнева не скрывает, что дорожит своей семьей. Она не раз рассказывала истории из своего детства, так как у нее есть три сестры, с которыми певица росла. Недавно жена Константина Меладзе уехала в Киев, где с радостью побыла с родственниками. Она увиделась со своей старшей дочкой Соней, которая приехала к ней из США. Также артистка побывала на шоу «Топ-модель по-украински», где предстала в стильном брючном наряде.

Накануне Вера вернулась в Москву. Она провела длительное время в поезде. Певица решила снять себя на камеру. Девушка успела утеплиться, поэтому отметилась в плюшевой шубке «Тедди» карамельного цвета. Она была с минимальным макияжем и распущенными волосами.

«Две ночи в поезде и 11 часов съемки. Богиня кадра», — шутливо написала звезда.

Артистка вскоре оказалась на репетиции. Брежнева уже распевалась в трикотажном костюме песочного оттенка и белых ботинках. Несмотря на усталость, она прочувствовала музыку и много двигалась. Певица показала стильный образ, который популярен в этом сезоне. Теплые костюмы стали излюбленным образом у Алсу, Татьяны Брухуновой, Яны Рудковской, Ани Лорак, Анны Семенович и другие знаменитости.