Как принцесса: Лиза Галкина позировала в пышном платье из шифона

Младшей дочке Пугачевой в этом году исполнилось семь лет.

В этом сентябре Лиза и Гарри Галкины стали первоклассниками. Они радуют звездных родителей своими школьными успехами и творческими навыками. Так, Лиза уже играет на фортепиано и поет песни на французском языке, о чем недавно поведал фанатам Максим Галкин. Кроме того, девочка растет настоящей модницей. На фан-странице в Instagram Лиза появляется в самых разных нарядах, чем умиляет подписчиков. На этот раз младшая дочь Примадонны позировала в пышном белом платье с юбкой из шифона, на поясе которого красовалась объемная роза.

«Красивая! Какая же милая! Куколка! Маленькая принцесса!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что первоклассниками в этом году стали и другие звездные дети. В их числе старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, сын Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске – Платон, младший сын Дениса Клявера – Даниэль и другие.

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