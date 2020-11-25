«Чистая фантастика»: Собчак в брючном костюме лазурного цвета присмотрела дизайнерский комод

Ксения Собчак не боится удивлять публику. Она всегда интересовалась модой, и ее выбор чаще всего выпадает на необычные наряды. Ей нравятся броские образы, а также наряды в ретростиле. Недавно она вышла в свет в платье с рюшами и авоськой. Телеведущая понимает, что ее стиль могут назвать «бабушкиным», поэтому поиронизировала, добавив к аутфиту необычную сумку. А на днях девушка побывала в бутике у друга, где ей впервые приглянулись треники.

А теперь Ксения отправилась на ярмарку с подругой. У нее скоро закончится ремонт в новом доме, который она построила с нуля. Теперь телеведущая продумывает дизайн и ищет необычные вещи. Для выхода в свет она облачилась в рубашку с принтом и брючный костюм лазурного цвета. Собчак выпрямила волосы и сделала неброский макияж. Компанию ей составила бизнесвумен Валентина Андреева, которая предстала в меховой жилетке и водолазке с юбкой.

Ксения поделилась снимками, показав экспонаты, которые ей понравились. Она осталась в восторге от работ русских дизайнеров.

«Я как ценитель прекрасного и женщина, занимающаяся обустройством нового дома, конечно же положила глаз на несколько экспонатов. Думаю, они отлично впишутся в мою личную коллекцию. Вы только посмотрите на комод «Полнолуние» из массива дуба! Это же верх мастерства, чистая фантастика с точки зрения коллекционного дизайна!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ждут ее переезда в новый дом. «Какая красота и радость за отечественного производителя!!», «Очень интересные работы», «Лук потрясный!!!», «Красивый комод! Непонятно, насколько функционале», «Что за костюм??? Он прекрасен», «Шикарно выглядите», «Ксения, вам очень идет такой цвет», — прокомментировали пост подписчики.

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