«Фигурка — огонь!»: Рудова в мини-платье на тонких бретелях сверкнула идеальными формами

О личной жизни 37-летняя Наталья Рудова не рассказывает своим фанатам. Зато с завидной регулярностью делится с ними яркими снимками в Instagram. На этот раз блондинка опубликовала фото с отдыха, на котором позировала в белом мини-платье на тонких бретелях. Фанаты восхитились фигурой актрисы.

«Красотка! Самая красивая! Идеальная! Фигурка — огонь!» — писали пользователи Сети.

Рудова следит за своей внешностью, активно занимается спортом, в том числе большое внимание уделяет кардиотренировкам, о которых рассказывает в микроблоге. Летом этого года Наталью заподозрили в беременности. Она долго хранила молчание по этому поводу, но позже все-таки опровергла эти домыслы. В подтверждение этому Рудова публикует не только фото, но и свежие видео.

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