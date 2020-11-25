Есть у всех супермоделей: Николь Потуральски в платье Cult Gaia обнажила грудь

Роман Брэда Питта и Николь Потуральски всколыхнул общественность еще в августе. После того, как пара появилась в поместье актера на юге Франции, об их отношениях узнали все. Однако почти сразу после этого стало известно, что 27-летняя модель и 56-летний актер расстались.

Немка вернулась к своему мужу-ресторатору. Но роман сыграл ей на руку. Николь стала появляться на подиумах и на обложках журналов, а число ее подписчиков в Instagram увеличилось более чем в два раза.

В своем микроблоге Потуральски опубликовала свежий снимок в откровенном платье Cult Gaia. Наряд из трикотажа стал невероятно модным еще летом — он появился в гардеробе у всех именитых супермоделей и блогеров. Образ Николь завершила массивной цепью. Фанаты остались в восторге от ее снимка.

«Прекрасно! Красивая! Невероятная», — писали пользователи Сети.

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