Ивлеева прогулялась по Москве в ультрамодной куртке с экомехом в стиле пэчворк

Настя Ивлеева совершила променад по Москве в стильном образе, примерив необычную куртку, выполненную в стиле пэчворк.

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Модель пошита из разных и, казалось бы, совершенно разноплановых материалов: принтованной ткани с граффити, полосатой, джинсовой. Кроме того, рукава от локтя у нее оказались выполненными из экомеха с рисунком, имитирующим окрас леопарда. А манжеты и вовсе дизайнеры сделали вязаными.

С необычной курткой Настя примерила брюки-шаровары, которые заправила в высокие ботинки на тракторной подошве. Голову блогер облачила в маленькую шапочку крупной вязки, а также парик жгучего черного цвета. Образ ведущей прокомментировал специально для Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов.

«Я давно наблюдаю за Настей и, должен сказать, вкус в одежде у нее весьма эксклюзивный. Насте удается доставать винтажные вещи 80-х и 90-х годов, и подобного плана наряды сейчас как раз ультрамодные. Предполагаю, что эта куртка-ветровка тех самых годов. Черный парик также хорошо дополняет образ, но если Настя перекрасит свои волосы в этот оттенок, такого эффекта не получится, она будет выглядеть крайне странно. Я бы советовал воздержаться ей от темного цвета волос и вернуть свой натуральный. В целом образ любопытный, и я с радостью буду наблюдать за новыми луками Насти», — заметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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